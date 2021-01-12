20 Ocak Öncesi Başkent Washington’da Gergin Bekleyiş

Kongre binasının Trump yanlılarınca işgal edilmesinin ardından Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde başkent Washington’da gergin bir hava hakim. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başka silahlı protestoların düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
Joe Biden’ın yemin töreni komisyonu, 20 Ocak’taki törenin “Amerika Bir Bütün” temasıyla düzenleneceğini açıkladı. Ancak güvenlik yetkilileri, 20 Ocak’ta ya da öncesinde başkent Washington ve 50 eyaletin başkentlerinde silahlı protestoların düzenlenmesinin planlandığı uyarısında bulunuyor.
FBI’ın kurum içi hazırladığı bir bültene göre, yetkililer yeni protestolara katılacak olan bazı kişilerin aşırılık yanlısı grupların üyeleri olduğunu düşündüklerini söyledi.
Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Joe Biden’ın görevi devralacağı 20 Ocak günü ya da öncesinde şiddete başvurmalarının olası olduğu başka protesto gösterilerinin de yapılması beklentisinin ardından, bu hafta sonuna kadar başkente yaklaşık 15 bin Ulusal Muhafız birliğinin gönderilmesi planlanıyor.
Reuters haber ajansına bilgi veren, güvenlik güçleri içerisinden bir kaynak, FBI’ın eyalet başkentleri için yaptığı uyarının 16 Ocak ve 20 Ocak tarihleri arasını; başkent Washington için de 20 Ocak tarihi öncesinde 3 günü kapsadığını belirtti.
10 binden fazla Ulusal Muhafız görevde olacak Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel Hokanson, Cumartesi gününe kadar yaklaşık 10 bin ulusal muhafızın beklendiğini ve bu birliklerin güvenlik, lojistik ve iletişime destek vereceğini söyledi. Hokanson, gerekirse bu sayının 15 bine yükseltilebileceğini belirtti.
ABD Kongresi’ne geçen hafta yapılan saldırıyı, eşi benzeri görülmemiş bir terör saldırısı olarak niteleyen Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Biden’ın yemin töreninin önceki yemin törenlerine göre farklı bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf’a mektup yazan Washington Belediye Başkanı, “İç Güvenlik Bakanlığı’nın yemin töreni konusundaki yaklaşımını belirli açılardan gözden geçirmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.
Washington Anıtı ziyarete kapalı
Başkentin Park Hizmetleri, Washington Anıtı’nın da 24 Ocak’a kadar güvenlik kaygıları sebebiyle kapalı kalacağını açıkladı.
Joe Biden’ın yemin töreni komisyonu, yemin törenine katılmak için Washington’a seyahat etmeyi planlayan halka ise töreni internet üzerinden izlemeleri çağrısında bulundu.
Kongre binası ile Washington Anıtı arasında bulunan ve National Mall olarak bilinen alana da törene katılamayan kitleleri temsil etmek üzere farklı büyüklüklerde 191 bin 500 adet bayrak yerleştirileceği belirtildi.
Başkan Donald Trump Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı.