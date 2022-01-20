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20 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?

20.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekiliş sonuçları internet üzerinden sorgulanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulama linkine haberimizde ulaşabilirsiniz. Peki 20 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

20 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?

Milli Piyango ve noter yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonucu merak konusu oldu. Bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) Süper Loto çekilişi gerçekleştirilecek. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

20 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?

20 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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