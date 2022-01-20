20 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?

Milli Piyango ve noter yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonucu merak konusu oldu. Bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) Süper Loto çekilişi gerçekleştirilecek. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

20 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



