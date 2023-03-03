20 saatlik çalışmayla kurtardılar... Duygulandıran o anları böyle anlattı: "Elimi tuttu ‘abi beni bırakma' dedi"

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya İtfaiyesi'nden itfaiye eri Abdül Zengin, deprem bölgesinde görev yaparken bazen çok duygulandıklarını, gözyaşlarını tutamadıkları anlar olduğunu söyledi. Depremin ardından gittikleri Hatay’da ekip lideri olarak çalıştığını, 9 kişilik tim oluşturduklarını anlatan Zengin, “Arama kurtarmacı olarak ve arkamızda 10-15 kişilik ekibimiz vardı. Binalar çok kötüydü, yıkım şekilleri çok kötüydü. Bitişik olduğu için binalar birbirine yatık şekildeydi. 8 katlı bina 3 katlı gibi görünüyordu. Çok fazla topraklaşma vardı binalarda. Kolonlar patlamış durumdaydı. Bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Öncelikle çalışma sistemimiz ses duyduğumuz yerlerdeydi. Ses duyduğumuz yerlere müdahale etmeye çalıştık. Kolay olanları çabuk alıyorduk ama bizim işimiz kolay olmayanlardı” dedi.

“MUHAMMET ELİMİ TUTTU ‘ABİ BENİ BIRAKMA DEDİ, 20 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDIK”

İtfaiye eri Abdül Zengin, enkazdan çıkardıkları depremzede Muhammet ile yaşadıklarını anlatarak, “Muhammet diye bir kardeşimiz vardı. Kolon altında kolu kalmış, kendi de duvar altındaydı çıkardık. Muhammet’i çıkarmaya 20 saat falan uğraştık, çünkü kolon altındaydı. Kolunu dirsek üzerinden kolon basmış eli de kolon altındaydı. Öyle bir çalışmalıyız ki koluna da zarar vermememiz lazım. Kolun ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Kirişi kırmaya çalışıyoruz, kolu da korumamız lazım.

İğne ile kuyu kazar gibi çalıştık. Biz çalışırken Muhammet elimi tuttu ‘abi beni bırakma, çıkar buradan, bana su verir misiniz?’ dedi. Bedeni sıkışmadığı için yavaş yavaş su verdik. Muhammet su istediği zaman su nerde diye etrafa baktım. Muhammet ‘su arkanda abi’ dedi. O kadar her şeyin farkındaydı. Elhamdülillah 20 saatlik bir çalışma sonrasında Muhammet’i çıkardık” diye konuştu.

(İHA)

