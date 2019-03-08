20 sanatçıdan kadına yönelik şiddete karşı anlamlı sergi

Çalışmamda kadının olumlu taraflarını ele almak istedim. Günümüzde kadının özgür ve güçlü tavrını çalışmamda kanatlarla ifade ettim. Bu kanatlar onun özgürlüğünü, yaptığı her şeyde emin oluşunu ve dik duruşunu gösteriyor.”

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Trump Art Gallery'de açıldı. Farklı dallarda eser üreten 20 farklı sanatçı ile bir araya geldik” diyen Serginin Küratörü Kenan Bahadır Derre, “Toplumumuzda kadınların yaşadığı şiddet, küçük gelinler ve kadın sorunlarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışan sanatçılarla bir aradayız. Sergimiz mart ayı boyunca Trump Art Gallery'de sergilenecek. Elde edilen gelirin bir bölümü Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlanacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Kadının bu noktalara gelmesinin sanat açısından çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Sezgi Tamer, “Eskiden daha çok erkek sanatçıların çalışmalarıyla karşılaşıyorduk. Sanat konusunda kadınlar sonradan ön plana çıkmaya başladı. Ve şu anda da kadın sanatçılarımız arttı. Sergilerde artık daha çok kadın sanatçının katılımını görüyoruz” diye konuştu.

Sanatın sadece kadınları değil herkesi özgürleştireceğinin altını çizen Tamer, “Günümüzde herkesin sanatçı olmasa dahi sanatla uğraşması gerek. Hatta bunu küçük yaştan itibaren bütün çocuklara bulaştırmamız gerekiyor. Sanatın onları özgürleştireceğini öğretmemiz gerekiyor” dedi.

‘KADIN’A ERKEK GÖZÜYLE BAKMAK…

Sergiye Abluka adlı eseriyle katılan Sanatçı Seza Çakır ise şunları ifade etti:

“Ben eserimde kadının içindeki güzelliği bir şekilde ortaya çıkartmak istedim. Fotoğrafa yeni bir boyut kazandırarak onu daha da güzelleştirmek istedim. Zaten güzel olarak belli bir şekilde konumlandırılmış bu varlıkları bir şekilde erkek bakış açısıyla yüceltmek istedim. Kadına kadın gözüyle bakmak farklı, erkek gözüyle bakmak farklı bir şey… Ve biz erkek olarak kadınlara baktığımızda hep çok güzel şeyler görüyoruz. Kusurlu görenler tabii ki olabiliyor ama biz bu sergiyi bir bakıma bunun için de kurmak istedik. Her erkeğin içinde bir kadın ruhu vardır. Detaycılığı vardır. Çünkü kadınlar çok detaycı insanlardır. Aslında bunu kadın-erkek diye ayırmak istemiyorum. Bu benim için bir bütün. Ben sanat yapmak istiyorum. Aslında buradaki kadın da benim için bir sanat objesiydi. O yüzden böyle bir sergiye katıldım.”