HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 20 Saniyede Sonuç Veren Corona Testine Onay

20 Saniyede Sonuç Veren Corona Testine Onay

26.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de 20 saniyede sonuç veren Corona virüsü testi onaylandı. Test bir süredir Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda yolcular üzerinde deneniyordu

20 Saniyede Sonuç Veren Corona Testine Onay

İngiltere’de 20 saniyede sonuç veren Corona virüsü testi onaylandı. Test bir süredir Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda yolcular üzerinde deneniyordu.

Virolens Testi olarak adlandırılan ve İngiliz şirketler iAbra ile TT Electronics’in geliştirdiği Corona virüsü testi tükürük örneği üzerinde yapılıyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) onay başvurusunu kabul ettiği Virolens testinin dağıtımından sorumlu Histate firması yetkilileri, dağıtıma hemen başlanacağını, önümüzdeki aylarda da dağıtım alanlarının genişleteceğini söyledi.

Hızlı sonuç veren Corona testlerinin ilk aşamada öncelikle havaalanları, işletmeler ve spor tesislerinde kullanılması planlanıyor.

Histate’den yapılan açıklamada, 20 saniyelik testin yanlış negatif sonuç verme oranının yüzde 0,09, yanlış pozitif verme oranının ise yüzde 0,03 olduğu belirtildi.

Corona virüsüne karşı şu ana kadar bir dizi farklı test kiti geliştirildi. Bunlar arasında bazıları vücutta, virüsün taşıdığı genetik bir molekül olup olmadığına bakarken, diğer tür testlerde virüse karşı antikor üretimine neden olan antijenler aranıyor. Her iki tür testte de burundan ve boğazdan alınan kültür örnekleri kullanılırken, moleküler testlerde tükürük ya da diğer vücut sıvıları kullanılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştuAraştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Maduro’dan Türkiye’ye Covid-19 yardımları için teşekkür

Maduro’dan Türkiye’ye Covid-19 yardımları için teşekkür

Son Dakika: Biden'dan Erdoğan'a davet

Son Dakika: Biden'dan Erdoğan'a davet

Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor

İki ülke arasında casusluk skandalı

Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Çin'e Uygur Türkleri mesajı!

İsrail şehit ettiği Filistinlinin naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim etti

Vefatından iki ay sonra teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.