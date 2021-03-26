20 Saniyede Sonuç Veren Corona Testine Onay

İngiltere’de 20 saniyede sonuç veren Corona virüsü testi onaylandı. Test bir süredir Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda yolcular üzerinde deneniyordu.

Virolens Testi olarak adlandırılan ve İngiliz şirketler iAbra ile TT Electronics’in geliştirdiği Corona virüsü testi tükürük örneği üzerinde yapılıyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) onay başvurusunu kabul ettiği Virolens testinin dağıtımından sorumlu Histate firması yetkilileri, dağıtıma hemen başlanacağını, önümüzdeki aylarda da dağıtım alanlarının genişleteceğini söyledi.

Hızlı sonuç veren Corona testlerinin ilk aşamada öncelikle havaalanları, işletmeler ve spor tesislerinde kullanılması planlanıyor.

Histate’den yapılan açıklamada, 20 saniyelik testin yanlış negatif sonuç verme oranının yüzde 0,09, yanlış pozitif verme oranının ise yüzde 0,03 olduğu belirtildi.

Corona virüsüne karşı şu ana kadar bir dizi farklı test kiti geliştirildi. Bunlar arasında bazıları vücutta, virüsün taşıdığı genetik bir molekül olup olmadığına bakarken, diğer tür testlerde virüse karşı antikor üretimine neden olan antijenler aranıyor. Her iki tür testte de burundan ve boğazdan alınan kültür örnekleri kullanılırken, moleküler testlerde tükürük ya da diğer vücut sıvıları kullanılabiliyor.

