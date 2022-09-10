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  4. 20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

10.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapılan bir çalışma sonrası uzmanlar tuvalette kalınan süreyle ilgili uyarılarda bulundu. Uzmanlar, idrar yapmanın 20 saniyeden uzun sürmesinin sağlık sorunlarına işaret edebileceğini belirttiler. İdrar akış hızındaki farklılıklar, mesane taşları, sistit hatta prostatın belirtisi olabileceği yönünde uyarıda bulundular.

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Çoğumuz tuvalette ne kadar vakit geçirdiğimiz konusunda iki kere düşünmüyor. Ancak uzmanlar '21 saniye kuralını' dikkate almaya çağırdı. Georgia Tech'ten bir araştırmacı ekibi, 3 kg'dan daha ağır olan memelilerin çoğunun mesanelerini yaklaşık 21 saniyede boşalttığını buldu.

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Araştırmacılar, mesane alışkanlıklarını izlerken bu zaman çerçevesinin insanlar için yararlı bir araç olabileceğini iddia ediyor.

Dr. Janis Miller, “idrar için gittiğiniz sürenin uzunluğu 20 saniyeden uzun veya kısaysa, o zaman ya çok uzun süre tutuyorsunuz ya da çok sık gidiyorsunuz” diyor.

VERECEĞİNİZ CEVAPLAR ÖNEMLİ

Well and Good ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi: “Neredeyse her zaman 20 saniyeden önemli ölçüde daha az veya daha fazla idrar yaptığınızı fark ederseniz, mesane alışkanlıklarınızı incelemeyi düşünün: Çok fazla su içiyor musunuz veya yeterince içmiyor musunuz? Gün içinde kendinize yeterince tuvalet molası veriyor musunuz? Yoksa evinizdeki tek özel yer olduğu için banyoyu gereğinden fazla mı kullanıyorsunuz? Cevaplarınız mesane alışkanlıklarınızı değiştirmenize yardımcı olabilir.”

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SİSTİT VEYA PROSTAT OLABİLİR

İdrar akış hızlarının mesane taşları, sistit ve hatta prostat sorunları dahil olmak üzere sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bu nedenle banyoda geçirilen süreyi göz önünde tutmak çok önemli.

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Anahtar Kelimeler:
prostat sistit
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