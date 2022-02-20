20 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 20 Şubat - 24 Şubat İstanbul'da hava durumu...

20 Şubat 2022 Pazar günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 11 kente kar yağışı geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Pazar gününün güneşli olacağını söyledi. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 20 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 20 Şubat 2022 Pazar hava durumu ile 20 Şubat - 24 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

20 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

20 Şubat Pazar günü, Karadeniz'in iç ve yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü olan eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis oluşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Daha detaylı bilgi verirsek 20 Şubat Pazar gününün nasıl olacağına dair; Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ise yağmurlu ve 13 derece.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11 derece.

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20 derece.

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16 derece.

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10 derece.

Erzurum: Az bulutlu 5 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu 16 derece.

