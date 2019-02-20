20 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, IŞİD militanlarıyla evlenen ancak şimdi memleketlerine geri dönmek isteyen başta Amerika ve Kanada olmak üzere Batılı ülke vatandaşı kadınlarla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Al Hawl mülteci kampında görüştüğü Amerika ve Kanada vatandaşı iki kadının koalisyon güçlerine teslim olduklarını ve Amerika'ya geri dönmek istediklerini yazıyor. George Washington Üniversitesi'nin izlediği verilere göre IŞİD'in sosyal medyadaki bildirilerinden etkilenen yaklaşık 60 kişi, örgüte katılmak üzere Suriye'ye gitmişti. Çatışmalarda yakalanan Amerikan vatandaşı erkeklerin hemen hepsinin Amerika'ya iade edildikleri biliniyor. Ancak gazetenin takip ettiği en az 13 kadının ve çocuklarının Amerika'ya neden dönmedikleri, net değil. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Suriye'deki Amerikan vatandaşlarının durumunun son derece karmaşık olduğunu ve ayrıntıları anlamak için her vakanın ayrı değerlendirildiğini söyledi. George Washington Üniversitesi bünyesindeki köktendincilik programı yöneticisi Seamus Hughes'a göre IŞİD'in işlediği çok sayıda suçun kapsamı göz önünde bulundurulduğunda pişman olduklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini kaydeden kadınların samimiyetinin sorgulanmasını gerektiren birçok neden var. Hughes, genellikle ”cihatçı eşleri” olarak IŞİD tarafından beyinlerinin yıkandığı gibi basit söylemlerle tanımlanan yabancı kadınların çoğu zaman örgütün işlediği suçlara yardım ve yataklık ettiği, hatta bu suçları bizzat işlediğini söylüyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın, iki yıldır Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Dan Coats'a olan inancını giderek yitirdiğini yazıyor. Gazetenin Trump ve Coats'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Trump Yönetimi içindeki bazı yetkililer, Trump'ın, hiçbir zaman yakın bir müttefik ya da güvenilir bir danışman olarak kabul etmediği Dan Coats'ı görevden alacağı kaygısı taşıyor. Kaynaklar, Coats'ın geçtiğimiz ay Amerika'ya yönelik ulusal güvenlik tehditleriyle ilgili olarak Kongre'de verdiği ifadenin Trump'ı öfkelendirdiğini kaydediyor. Bunun nedeni, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Kuzey Kore, İran ve IŞİD konusunda Kongre'de söylediklerinin, Trump'ın bu üç meseleyle ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çelişmesi. Habere göre Trump, haftasonunda bir danışmanıyla yaptığı görüşmede, aynı zamanda Indiana eyaletinden eski senatör olan Dan Coats'un kendisine sadık olmadığını ve Trump ekibinin içinde yer almadığını söyledi. Trump yönetimi ya da istihbarat çevreleri içinde Dan Coats'un işine hemen son verileceğine ilişkin herhangi bir kaygı yaşanmıyor. Ancak gazetenin Beyaz Saray içindeki kaynaklarına göre Trump, bir süredir Coats'un yerine kimi getirebileceği konusunda yakın çevresiyle danışmalarda bulunuyordu.