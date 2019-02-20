20 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, IŞİD militanlarıyla evlenen ancak şimdi memleketlerine geri dönmek isteyen başta Amerika ve Kanada olmak üzere Batılı ülke vatandaşı kadınlarla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Al Hawl mülteci kampında görüştüğü Amerika ve Kanada vatandaşı iki kadının koalisyon güçlerine teslim olduklarını ve Amerika'ya geri dönmek istediklerini yazıyor. George Washington Üniversitesi'nin izlediği verilere göre IŞİD'in sosyal medyadaki bildirilerinden etkilenen yaklaşık 60 kişi, örgüte katılmak üzere Suriye'ye gitmişti. Çatışmalarda yakalanan Amerikan vatandaşı erkeklerin hemen hepsinin Amerika'ya iade edildikleri biliniyor. Ancak gazetenin takip ettiği en az 13 kadının ve çocuklarının Amerika'ya neden dönmedikleri, net değil. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Suriye'deki Amerikan vatandaşlarının durumunun son derece karmaşık olduğunu ve ayrıntıları anlamak için her vakanın ayrı değerlendirildiğini söyledi. George Washington Üniversitesi bünyesindeki köktendincilik programı yöneticisi Seamus Hughes'a göre IŞİD'in işlediği çok sayıda suçun kapsamı göz önünde bulundurulduğunda pişman olduklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini kaydeden kadınların samimiyetinin sorgulanmasını gerektiren birçok neden var. Hughes, genellikle ”cihatçı eşleri” olarak IŞİD tarafından beyinlerinin yıkandığı gibi basit söylemlerle tanımlanan yabancı kadınların çoğu zaman örgütün işlediği suçlara yardım ve yataklık ettiği, hatta bu suçları bizzat işlediğini söylüyor.
Washington Post ise Başkan Trump'ın, iki yıldır Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Dan Coats'a olan inancını giderek yitirdiğini yazıyor. Gazetenin Trump ve Coats'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Trump Yönetimi içindeki bazı yetkililer, Trump'ın, hiçbir zaman yakın bir müttefik ya da güvenilir bir danışman olarak kabul etmediği Dan Coats'ı görevden alacağı kaygısı taşıyor. Kaynaklar, Coats'ın geçtiğimiz ay Amerika'ya yönelik ulusal güvenlik tehditleriyle ilgili olarak Kongre'de verdiği ifadenin Trump'ı öfkelendirdiğini kaydediyor. Bunun nedeni, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Kuzey Kore, İran ve IŞİD konusunda Kongre'de söylediklerinin, Trump'ın bu üç meseleyle ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çelişmesi. Habere göre Trump, haftasonunda bir danışmanıyla yaptığı görüşmede, aynı zamanda Indiana eyaletinden eski senatör olan Dan Coats'un kendisine sadık olmadığını ve Trump ekibinin içinde yer almadığını söyledi. Trump yönetimi ya da istihbarat çevreleri içinde Dan Coats'un işine hemen son verileceğine ilişkin herhangi bir kaygı yaşanmıyor. Ancak gazetenin Beyaz Saray içindeki kaynaklarına göre Trump, bir süredir Coats'un yerine kimi getirebileceği konusunda yakın çevresiyle danışmalarda bulunuyordu.
Wall Street Journal ise başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Amerika'nın ulusal güvenlik riski teşkil ettiği gerekçesiyle piyasalardan dışladığı Çin teknoloji devi Huawei'yle işbirliği yapmaya istekli olduğunu bildiriyor. Gazete, Alman Hükümeti'nin ülkenin yüksek hızlı internet altyapısının inşa edilmesinde Huawei'yle işbirliği arayışı içinde olduğunu yazıyor. Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu'nun büyük bölümüyle kıyaslandığında internet hızı konusunda geride kaldığı, bilinen bir gerçek. Habere göre Trump Yönetimi, yeni nesil mobil teknoloji altyapısında Huawei'ye yer vermemeleri yönünde müttefiklerine aylardır çağrıda bulunuyor, baskı yapıyordu. Ancak Washington'un en yakın müttefiki İngiltere, şu anda, mobil altyapısının ulusal güvenlik riski teşkil etmeyen bazı kısımlarında Huawei ürünlerinin kullanılmasına yeşil ışık yakacak bir değerlendirme içerisinde. Doğu Avrupa ülkeleriyse bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri olan Çin'i karşısına almamak için Amerika'dan gelen Huawei'nin yolunu tıkama baskılarına direniyor. Almanya Siber Güvenlik Dairesi'nin yürüttüğü soruşturmaysa Huawei ekipmanlarının veri hırsızlığında kullanılabileceğini kanıtlamakta yetersiz kaldı. Hatta Huawei, geçtiğimiz yıl Bonn'da Alman Federal Enformasyon Güvenliği Dairesi'nin hemen yanında bir güvenlik laboratuarı açtı. 5G ağlarının kurulması için gereken mobil altyapı parçalarının önde gelen tedarikçisi olan Huawei'nin ürünleri, rakiplerine oranla daha ucuz.
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