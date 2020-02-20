20 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, dün dokuzuncusu Las Vegas'ta yapılan Demokrat Parti tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, altı aday adayının katıldığı programda tüm gözlerin ilk kez tartışma sahnesine ve seçmenlerin önüne çıkan New York eski Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg'ün üzerinde olduğunu yazıyor. Habere göre belediye başkanlığı döneminde polise verdiği bazı yetkilerle siyahların haksız yere hedef alınmasına yol açan Bloomberg, başta Elizabeth Warren ve Bernie Sander olmak üzere tüm rakiplerinin eleştiri oklarının hedefi oldu. Warren, Bloomberg'ün geçmişte kadınları aşağılar nitelikteki söylemlerini gündeme getirirken Sanders, eski New York Belediye Başkanı'nın servetini ve adaylığı satın almak için yaptığını iddia ettiği milyonlarca dolarlık harcamaları hedef aldı. Bloomberg'ün bu eleştirilere verdiği yanıtların tatmin edici olmaktan uzak olduğu görüldü. Kendini savunmak için yeterince atağa kalkmayan Bloomberg, rakiplerinden birbiri ardına gelen saldırılara uysal yanıtlar verdi. Dün sahnede en çok öne çıkmaya çalışan adayın New Hampshire yarışını dördüncü sırada tamamlayan ve kampanyasına ivme kazandırmaya çalışan Warren olduğu görüldü. Yarışın iki ılımlı adayı Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar ise en ciddi eleştirilerini birbirlerine yöneltti. Klobuchar, Buttigieg'in siyasi başarılarının yetersiz olduğunu söylerken Buttigieg, Klobuchar'ı Trump'ın atadığı bazı isimleri desteklemekle suçladı.

Washington Post ise iki gün önce aralarında siyasi müttefik ve destekçilerinin de bulunduğu 11 mahkum için af ya da ceza hafifletme kararı çıkaran Başkan Trump'ın af sürecinde Adalet Bakanlığı'nın oynadığı rolü kısıtlamak için düğmeye bastığını yazıyor. Habere göre af sürecinin kontrolünü eline almak isteyen Trump, gelecekte hakkında af kararı çıkarılması düşünülen kişileri belirlemek için danışmanlardan oluşan bir ekip kurdu. Trump, yeni af girişiminin liderliğineyse damadı Jared Kushner'ı getirdi. Trump'ın azil savunmasında görev yapan Florida eyaleti eski başsavcısı Pam Bondi de affedilecek kişileri belirleme sürecinde kilit rol oynayan isimlerden biri. Trump'ın getirdiği yeni uygulamayla af başvuruları bundan böyle Adalet Bakanlığı değil, Jared Kushner'ın başında bulunduğu Beyaz Saray Amerikan İnovasyon Dairesi'ne doğrudan yapılacak. Trump'ın Kasım'daki başkanlık seçiminden önce yeni bir af dalgası daha açıklaması bekleniyor.

Los Angeles Times ise Amerika'nın en kalabalık ve en zengin eyaleti California'nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom'ın yaptığı yıllık Eyaletin Durumu konuşmasında eyaletin giderek kötüleşen evsizlik krizini gündeme getirdiğini yazıyor. Habere göre iddialı ve ilerici öncelikleri olan Vali Newsom'ın California'nın evsizlik krizini çözmek için etkili hamlelerde bulunmaması, bundan böyle siyasi geleceğini tehlikeye atması anlamına geliyor. Newsom, eyaletin on yıllardır karşı karşıya olduğu bu insanlık felaketini ”utanç verici” olarak niteledi ve California rüyasının binlerce aile, çocuk ve yaşlı için kabusa dönüştüğünü, en kötüsünün de bu sorunun yıllardır göz ardı edilmesi olduğunu söyledi. Evsizler için yeni barınak ve konut inşaatlarının Los Angeles'ta yapılaşmayı kısıtlayan çevre yasasından muaf olması için adım atacaklarını kaydeden Newsom, bu projeler için acilen yeni gelir kaynakları bulmak zorunda olduklarını söyledi. California'daki evsizlik krizi, Vali Newsom'ın en sert muhaliflerinden biri olan Başkan Trump'ın sık sık gündeme getirdiği siyasi bir koz. Trump, Newsom'a karşı, gerekli adımı atmaması durumunda evsizlik sorununu çözmek için federal hükümetin müdahalede bulunacağı tehdidini kullanıyor.

