20 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, dün dokuzuncusu Las Vegas'ta yapılan Demokrat Parti tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, altı aday adayının katıldığı programda tüm gözlerin ilk kez tartışma sahnesine ve seçmenlerin önüne çıkan New York eski Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg'ün üzerinde olduğunu yazıyor. Habere göre belediye başkanlığı döneminde polise verdiği bazı yetkilerle siyahların haksız yere hedef alınmasına yol açan Bloomberg, başta Elizabeth Warren ve Bernie Sander olmak üzere tüm rakiplerinin eleştiri oklarının hedefi oldu. Warren, Bloomberg'ün geçmişte kadınları aşağılar nitelikteki söylemlerini gündeme getirirken Sanders, eski New York Belediye Başkanı'nın servetini ve adaylığı satın almak için yaptığını iddia ettiği milyonlarca dolarlık harcamaları hedef aldı. Bloomberg'ün bu eleştirilere verdiği yanıtların tatmin edici olmaktan uzak olduğu görüldü. Kendini savunmak için yeterince atağa kalkmayan Bloomberg, rakiplerinden birbiri ardına gelen saldırılara uysal yanıtlar verdi. Dün sahnede en çok öne çıkmaya çalışan adayın New Hampshire yarışını dördüncü sırada tamamlayan ve kampanyasına ivme kazandırmaya çalışan Warren olduğu görüldü. Yarışın iki ılımlı adayı Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar ise en ciddi eleştirilerini birbirlerine yöneltti. Klobuchar, Buttigieg'in siyasi başarılarının yetersiz olduğunu söylerken Buttigieg, Klobuchar'ı Trump'ın atadığı bazı isimleri desteklemekle suçladı.