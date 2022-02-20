20 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 20 Şubat 2022 Pazar

20 Şubat Pazar günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerindelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi paylaştı. 20 Şubat Pazar günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 20 Şubat 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

20 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Şubat Pazar günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

20 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 11698286

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, MERA, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TALİP, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKAY, AKGÜN, AKKOÇ, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, U bölgelerinde 20/02/2022 11:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11771789

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 20/02/2022 00:30:00 - 20/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771790

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 20/02/2022 02:30:00 - 20/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11613316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 20/02/2022 09:00:00 - 20/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11613318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 20/02/2022 12:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11615316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 20/02/2022 14:00:00 - 20/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11614316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 20/02/2022 14:00:00 - 20/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



