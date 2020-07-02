20 Suudi Sanık Kaşıkçı Davasında Gıyaben Yargılanacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 20 Suudi Arabistan yetkilisine Türkiye’de açılan davanın duruşması Cuma günü başlıyor. Sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan davada Suudi Arabistan Eski Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın eski danışmanı Saud El-Kahtani’nin de aralarında olduğu 20 sanık ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeyle’ suçlanıyor. Cuma günü yapılacak duruşmada tüm sanıklar gıyaben yargılanacak. 2018 yılı Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarlarından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Ankara ile Riyad arasında gerginliğin tırmanmasına neden olurken, Amerika da dahil bazı batılı ülkelerden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın cinayetten sorumlu olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Suudi yetkililerse bu iddialar yalanlıyor.

Türk yetkililerce yürütülen soruşturmanın sonucunda Kaşıkçı’nın, en son görüldüğü konsolosluk binasında öldürüldüğü ve cesedinin parçalara bölünerek dışarı çıkarıldığı kanısına varılmıştı. Cuma günü Türkiye’de gıyaben yapılacak duruşmayla ilgili Suudi Arabistan yetkililerinden henüz bir yorum ya da açıklama gelmedi. Kaşıkçı’nın Türkiye vatandaşı nişanlısı Hatice Cengiz ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye’deki dava sayesinde Kaşıkçı’nın cesedinin bulunmasını ve suçlularla ilgili daha fazla delil elde edilmesini umduğunu söyledi. Suudi Arabistan’daki Kaşıkçı soruşturması sonucunda geçen yıl Aralık ayında mahkeme beş kişiye idam cezası verirken üç sanık da hapse mahkum edilmişti. Kapalı kapılar ardında yürütülen yargılama süreciyle ilgili olarak Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz, Suudi Arabistan’daki yargılamanın “meşru görülemeyeceğini” savundu, ceza alanların isimlerinin bile açıklanmadığına dikkati çekti. Diğer taraftan, Kaşıkçı’nın ailesinin sanıkları affettikleri yönündeki beyanlarının ardından sanıkların cezalarının ertelenmesinin yolu açılmıştı.