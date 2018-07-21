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20 Temmuz reyting sonuçları: 4N1K İlk Aşk ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2018 07:26 | Son Güncelleme

20 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu? Dün ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi merak ediliyor. 20 Temmuz Cuma günü, Fox TV'deki 4N1K İlk Aşk dışında başka bir dizi yoktu. Diğer kanallarda Çarkıfelek yarışması ile yabancı sinemalar yer aldı. Peki günün birincisi kim oldu? 20 Temmuz reyting sonuçları haberimizde.

20 Temmuz reyting sonuçları: 4N1K İlk Aşk ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

20 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz dönemi ekranlarda sezonluk diziler, yarışmalar ve yabancı - yerli sinemalar reyting yarışına giriyor. Yaz dizileri arasından 4N1K İlk Aşk adlı dizi vardır dün sadece. Diğer kanallarda yarışma programları ile yabancı sinemalar yer aldı. Peki bunlardan hangi daha çok izlendi? Bu programlar reyting sıralamasında kaçıncı oldular? 20 Temmuz reyting sonuçları az sonra belli olacak...

20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. Bir önceki gün ise Meleklerin Aşkı dizisi yine zirveyi bırakmadı. Onu Kanal D'nin yarışması Çarkıfelek takip ederken 3. sırada Fox Ana Haber, 4. sırada Show Ana Haber yer aldı. Sosyetik Gelin adlı yerli sinema ilk kez geldiği ekranlarda 5. sırada yer alacak kadar bir izlenme oranına sahip oldu.

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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