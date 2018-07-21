20 Temmuz reyting sonuçları: 4N1K İlk Aşk ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

20 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz dönemi ekranlarda sezonluk diziler, yarışmalar ve yabancı - yerli sinemalar reyting yarışına giriyor. Yaz dizileri arasından 4N1K İlk Aşk adlı dizi vardır dün sadece. Diğer kanallarda yarışma programları ile yabancı sinemalar yer aldı. Peki bunlardan hangi daha çok izlendi? Bu programlar reyting sıralamasında kaçıncı oldular? 20 Temmuz reyting sonuçları az sonra belli olacak...

20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. Bir önceki gün ise Meleklerin Aşkı dizisi yine zirveyi bırakmadı. Onu Kanal D'nin yarışması Çarkıfelek takip ederken 3. sırada Fox Ana Haber, 4. sırada Show Ana Haber yer aldı. Sosyetik Gelin adlı yerli sinema ilk kez geldiği ekranlarda 5. sırada yer alacak kadar bir izlenme oranına sahip oldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.