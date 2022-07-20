Şans Topu çekilişi her çarşamba ve pazar tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden sorgulanıyor. Peki 20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

