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20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

20.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu sevelerler, Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Sonuçlar, her hafta gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oluyor. Peki 20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır? İşte detaylar...

20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

Şans Topu çekilişi her çarşamba ve pazar tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden sorgulanıyor. Peki 20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır? İşte detaylar...

20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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