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20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

15.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 20 liraya şans oyunu oynayan bir kişi 1 milyon TL ödül kazandı. Bayi sahibi, büyük ikramiye kazanan kişinin çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Parasını İstanbul'dan alan talihlinin ilk işi ise yemeğe gitmek oldu. Bayi sahibi ise, "İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesi sanayi sitesindeki bayiden 20 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazandı.
Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Şadan Çapar'a ait 101482 nolu bayiden 20 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan esnaf, 1 milyon TL ikramiye kazandı.

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"PARASINI TESLİM ALIP YEMEK YEDİ"

Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL'lik ikramiye kazandığını gördüğünü söyledi. Çapar, “Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle yemesini temenni ediyorum. 20 TL’lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul’da parasını teslim almış. Yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz” dedi. (DHA)

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Balıkesir
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