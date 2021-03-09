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20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndü

09.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Düzce’de sabah saatlerinde çıkan yangında sebze meyve hali alev alev yandı.

Düzce’de sabah saatlerinde çıkan yangında sebze meyve hali alev alev yandı. 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü yangın 1.5 saatte söndürülebildi.
Yangın 06.30 sıralarında Düzce Akıncılar Mahallesi’nde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Akınlar Mahallesi’nde bulunan Düzce Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde sabah saatlerinde ahşap meyve kasalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın patates ve soğanların bulunduğu alana sıçradı. Haldeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. 1.5 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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