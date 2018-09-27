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20 tonluk iş makinesinin çarpıp ayaklarını ezdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, bir kadına 20 tonluk iş makinesiyle çarpıp ayaklarının üzerinden geçtiği iddia edilen belediye operatörünün yargılanmasına başlandı - Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık kazanın farkında olmadığını söyledi, mağdur ise şikayetini sürdürdü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sabah saatlerinde işe giden bir kadına 20 tonluk iş makinesiyle çarparak yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kişi hakim karşısına çıktı.

2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Faruk Ertaş (48), şikayetçi Fatma Tanrıkulu (50) ile avukatları hazır bulundu.

İddianamedeki suçlamayı kabul etmeyen Ertaş, savunmasında, olay günü şikayetçinin belirttiği sokakta yol çalışmalarının olduğunu belirterek, "Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak görev yapıyorum. Belirtilen günde hangi istikamete gittiğimi şu an bilmiyorum. Gerekirse bu husus Fen İşleri biriminden öğrenilebilir. Huzurda olan kadını o gün ne gördüm ne de kendisine çarptım." dedi.

Ertaş, şikayetçinin sağlık raporunda hiçbir darp izine rastlanılmadığını ifade ederek, "Kullandığım araç 20 tonluk bir araçtır. Çarpma ya da ayağın üzerinden geçmesi durumunda çok büyük yaralanmalara sebep olurdu. Vursam ölürdü. Olayı 3 gün sonra polisin beni aramasıyla öğrendim. Böyle bir olay olduğunu bilsem gereğini yapardım. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

- "Arkasından bağırdım ama araç durmadı"

Şikayetçi Fatma Tanrıkulu ise olay günü 20 tonluk kepçenin ayaklarının üstünden geçtiğini öne sürerek, "Evimden çıkmış işime gidiyordum. Bir sokak sonra sağ tarafımdan kafama bir şey çarptı. Sonra dengemi kaybettim. Yere düşünce lastiklerin ayaklarımın üzerinden geçtiğini hissettim. Her bir ayağımdan tek tek lastikler geçti. Arkasından bağırdım ama araç durmadı. Eşimi aradım. Beni Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şikayetçiyim." dedi.

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

Geçen yıl eylül ayında Goncagüller Sokak'ta yürüyen Fatma Tanrıkulu, bir iş makinesinin kendisine çarparak ayaklarının üzerinden geçtiği iddiasıyla şikayetçi olmuş, 3 gün sonra gözaltına alınan şüpheli Faruk Ertaş, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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