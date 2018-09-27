20 tonluk iş makinesinin çarpıp ayaklarını ezdiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sabah saatlerinde işe giden bir kadına 20 tonluk iş makinesiyle çarparak yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kişi hakim karşısına çıktı.

2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Faruk Ertaş (48), şikayetçi Fatma Tanrıkulu (50) ile avukatları hazır bulundu.

İddianamedeki suçlamayı kabul etmeyen Ertaş, savunmasında, olay günü şikayetçinin belirttiği sokakta yol çalışmalarının olduğunu belirterek, "Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak görev yapıyorum. Belirtilen günde hangi istikamete gittiğimi şu an bilmiyorum. Gerekirse bu husus Fen İşleri biriminden öğrenilebilir. Huzurda olan kadını o gün ne gördüm ne de kendisine çarptım." dedi.

Ertaş, şikayetçinin sağlık raporunda hiçbir darp izine rastlanılmadığını ifade ederek, "Kullandığım araç 20 tonluk bir araçtır. Çarpma ya da ayağın üzerinden geçmesi durumunda çok büyük yaralanmalara sebep olurdu. Vursam ölürdü. Olayı 3 gün sonra polisin beni aramasıyla öğrendim. Böyle bir olay olduğunu bilsem gereğini yapardım. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.