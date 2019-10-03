İSTANBUL (AA) - Türk Uyku Tıbbı Derneği'nce (TUTD) düzenlenen "20. Türk Uyku Tıbbı Kongresi", 200'e yakın uyku tıbbı hekimi ve teknikerin katılımıyla başladı.

Eş zamanlı olarak "7. Türk Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenliği Kongresi"nin de gerçekleştirildiği etkinlikte panel ve sunumlar yapılıyor. 3 gün sürecek de gerçekleşiyor. Kongre kapsamında TUTD Yönetim Kurulu üyelerinin düzenlediği toplantıya TUTD Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hikmet Fırat ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, Prof. Dr. Oya İtil, Prof. Dr Sinan Yetkin, Prof. Dr. İbrahim Öztuna ve Prof. Dr. Banu Salepçi katıldı.

Prof. Dr. Fuat Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada uyku alanında, dünyada her geçen gün yeni keşifler gerçekleştiğini belirtti. Özgen, bu alanın Prof. Dr. Aziz Sancar örneğinde olduğu gibi, Nobel düzeyinde başarılara zemin oluşturacak kadar dikkat çekici bir alan olduğunu söyledi.

Özgen, Türk hekimlerinin, dünya sıralamasına göre, uyku tıbbına giderek artan bir ilgiyle uzmanlaşma çabası içinde olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Türkiye'de yaklaşık 350 uyku laboratuvarı kuruldu. Tüm bunlar, bu kongrenin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Dün gün boyunca hekim ve teknikerlerimize iki kurs eğitimi verildi. Sonraki üç gün boyunca da her iki kongrede 16 panel ve iki konferans gerçekleşecek. Bütün bunlar, Türk Uyku Tıbbı Kongremize dünya çapında bir başarı getirmektedir." dedi.