İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği iş birliğinde organize edilen 20. Ulusal Anatomi Kongresi başladı.

"Daha çok klinik anatomi, daha iyi hekim" sloganıyla üniversitenin Güney Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, kadavra üzerinde klinik uygulama çalışması yapıldı.

Kongrenin açılışında konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, anatomide yıllardır süre gelen sadece "gross anatomi" anlayışı yerine kliniğin anatomiden, anatominin de klinikten ayrı tutulamayacağı gerçeğini bir kez daha anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Kongreye beyin cerrahisi, ortopedi, diş hekimliği ve radyoloji gibi birçok alanda yaklaşık 800 uzmanın katıldığına işaret eden Şakul, etkinlikte 4 konuşma, 4 klinik panel, 193 de sözlü bildiri sunulacağını kaydetti.

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Atasever ise anatominin insan vücudunun normal işleyişini ve ana yapısını ele alan bir tıp disiplini ve tıbbın temeli olduğunu vurguladı.