Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizler, çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz ve gayemiz siz çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir dünya bırakabilmek. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim en önemli vazifelerimizden biri." dedi. Selçuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen "20. Ulusal Çocuk Forumu"nun TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oturumuna katıldı. Bakan Selçuk, konuşmasında etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çocukların bu yıl için belirledikleri "Biz Büyük Bir Aileyiz" temasının, gelecek adına kendilerine büyük ümit verdiğini bildirdi. Etkinlikte emeği olan çocukları, gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik den Selçuk, UNICEF'e de sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür etti. Selçuk, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989'da imzalandığını, o günün, Çocuk Hakları Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bunun önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Selçuk, ancak çocuk hakları konusunda her ülkenin aynı bilinç düzeyinde bulunmadığını kaydetti. "Bizim kültürümüzde çocuğa her zaman özel bir önem verilmiştir." diyen Selçuk, çocuk haklarına verilen önemin en somut göstergelerden birinin 23 Nisan Çocuk Bayramı olduğuna işaret etti. Selçuk, 23 Nisan'ın, Büyük Meclisin kurulduğu gün olduğuna da değinerek, şunları söyledi: "Böyle bir uygulamayı dünyanın hiçbir ülkesinde görmemiz mümkün değil. O yüzden, siz çocuklarımızla, millet iradesinin oluştuğu ve buluştuğu yer olan Gazi Meclisimizin çatısı altında bir araya gelmeyi özellikle önemsiyoruz. Bu, bizim çocuklarımızın hakları konusunda ne kadar hassas olduğumuzun da bir göstergesidir. Bizler, çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz ve gayemiz siz çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir dünya bırakabilmek. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim en önemli vazifelerimizden biri. Sevgili çocuklar sizler de tabii ki bizlerden sonra gelecek nesillere aynı şuurla rehberlik edeceksiniz."

Selçuk, bu yılki Ulusal Çocuk Forumu için "Biz Büyük Bir Aileyiz" temasının seçilmesini, son derece yerinde ve heyecan verici bulduğunu vurgulayarak, aile dayanışmasının gösterildiği her alanda sorunların çok daha etkili şekilde çözüleceğinden emin olduğunu söyledi. Türkiye olarak "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne taraf olunan 1990'dan itibaren özellikle 2002'den sonra önemli yapısal adımlar atıldığını bildiren Selçuk, bakanlık olarak çocukların daha sağlıklı, daha güvenli ortamlarda yetişmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almakta olduklarını aktardı. "Bizler öncelikle çocuklarımızın aile yanlarında büyümelerini, aile olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın aile yanında kalması için sosyal ekonomik destek vermekteyiz. Sosyal ekonomik destek hizmetini 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 130 bin çocuğumuza ulaştırdık." diyen Selçuk, yardım ve bakım hizmetlerinin de bu çerçevede yürütüldüğünü kaydetti. Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için de koruyucu ve önleyici bir hizmet olarak mobil çocuk sosyal hizmet birimlerini faaliyete geçirdiklerini dile getirerek, "Emine Erdoğan Hanımefendinin dediği gibi, 'çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrika, çocuğun yeri okuldur. Çocuğun eline ne boya sandığı, ne kağıt mendil ne tartı yakışır. Çocuğun eline en çok kalem, defter kitap yakışır' diyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızın eğitimini de kalkınmanın temel basamağı olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Bir meslek, bir gelecek" projesiyle çocukların reşit olduğu tarihte meslek sertifikası sahibi olmalarının yolunu açtıklarını belirten Selçuk, milletin verdiği destekle her alanda olduğu gibi çocuklar için büyük hizmetler yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Selçuk, çocuklara hep umutla baktıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "17 yıldır bizler, Ulusal Çocuk Forumuna konu olan bu şiarla devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz diyoruz, biz çalışan bir aileyiz diyoruz. Biz, 82 milyonluk büyük Türkiye ailesiyiz diyoruz. Siz çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıdan güç almaktayız. Geleceğimiz için bu ışıltıyı, bu pırıltıyı gördükçe umutlanıyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz 20. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların amacına ulaşmasını tüm kalbimle temenni ediyorum." - UNICEF temsilcisinin konuşması UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de konuşmasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün bugün pek çok ülkede kutlandığını belirterek, 1989'da da "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin imzalandığını kaydetti.

Dünya liderlerinin 30 yıl önce ciddi bir adanmışlık ortaya koyduğunu belirten Duamelle, ilk kez bütün çocukların yetişkinlerle beraber temel insan haklarına sahip olduğunun ifade edildiğini söyledi. Duamelle, "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin milyonlarca çocuğun hayatını değiştiren bir sözleşme olduğuna işaret ederek, ancak hala ortaya konması gereken hedefler bulunduğunu bildirdi. "Henüz bizim hedeflerimizin tamamına ulaşmadığını söylemeliyiz. Bizim hedefimiz her bir hakkın bütün çocuklar için de olmasıdır. Öncelik, her zaman çocukların olmalıdır." diyen Duamelle, yetişkinlere ilham veren birçok şey sundukları için çocuklara teşekkür etti. Duamelle, Mevlana'nın "Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun." sözleri gibi çocukların da okyanusta bir damla değil, bir damla içinde okyanus olduklarını kaydetti. - Forum bildirgesi de paylaşıldı Etkinlikte, Türkiye Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri İnci Yılmaz ve Mustafa Bütün, 20. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesini okudu.