"20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-28 Eylül'de gerçekleştirilecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde, dereceye giren belgesel ve fotoğraflarla en iyi restore edilen ve korunan evler ödüllendirilecek.

Bu yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek olan festivalin programı belli oldu.

25 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde, konserler, dans ve halk oyunları gösterileri, fotoğraf sergileri, söyleşiler, açılışlar, çocuk oyunları, en iyi restore edilen ve en iyi korunan evlerin plaket çakımı, yarışmalarda dereceye giren belgesel film ve fotoğraf sahiplerine ödül takdim töreni, kanyon gezisi, belgesel gösterimleri ve belgesel film eğitimleri yer alacak.

Ayrıca festivalde, 20. yüzyılın önemli sopranolarından biri olarak görülen, "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden Leyla Gencer için çekilen "La Diva Turca" belgeseli gösterilecek, adına söyleşi yapılacak.

- "Muhteşem bir festival yaşayacağız"