20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında festivalin jüri başkanı yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl 25-28 Eylül'de düzenlenecek festival çerçevesinde Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe katılan Özgentürk, Safranbolu'nun belgesele, belgeselin de Safranbolu'ya yakıştığını söyledi.

Safranbolu'nun tarih koktuğunu belirten Özgentürk, "Safranbolu ülkemizin nasıl bir uygarlığın beşiğinde olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Eski Safranbolu'da yürüdüğünüz zaman kendinizi çok iyi hissedersiniz. Burada ülkemizin çok güzel olduğunu bir kez daha fark ediyoruz. Safranbolu'nun 20 yıllık belgesel film sürecini saygıyla selamlıyorum. Safranbolu belgesellerin başkentidir." dedi.

Festival Komitesi Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de "Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi" belgeselinin üzüntü verici hazin bir öykü olduğunu ifade etti.

Sinop Cezaevinde Sebahattin Ali koğuşunu ziyaret ettiğinde çok duygulandığını anlatan Köse, "Sizin belgeselinizde de aynı duyguları tekrar yaşadım. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özgentürk'ün, "Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi" belgesel film gösterimi yapıldı, söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Etkinliğe, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu ve sanatseverler katıldı.

