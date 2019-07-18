"20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"

- "Somut ve soyut miras arşivlenmiş oldu"

Belgesel ve fotoğraf yarışmasının jürisinde alanında uzman isimlerin yer alacağını anlatan Köse, "Komite olarak sürekli toplantılar yapıyoruz. Festivalin 7'den 70'e hitap etmesi de önemli ama çok değerli olan belgesel ve fotoğraf arşivleri. 20 yıldır yapılan yarışmalar sayesinde ilçemizde hem ülkemizin hem de dünyanın birçok bölgesinin somut ve soyut mirası arşivlenmiş oldu. Bu yıl da belgesel ve fotoğraf alanında yarışmalarımız var. Belgesel ve fotoğraf başvuruları başladı. Belgeselde amatör ve profesyonel, fotoğrafta ise siyah-beyaz ve renkli kategorilerinde. Birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendirecek. Önemli olan dereceye girmek değil, bu eserleri ortaya çıkartmak." diye konuştu.

Köse, yarışmaya yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, başvuruların internet üzerinden ve festival komitesine yapılabildiğini sözlerine ekledi.

