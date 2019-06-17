HABER

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Karabük'te, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak yarışmanın başvuruları temmuz ayında başlayacak - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: - "Amacımız özelde Safranbolu, genelde Türkiye'de bulunan kültürel değerlerin geleceğe miras olarak taşınması"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular temmuz ayında başlayacak.

Bu yıl "Safran" yan temasıyla 25-28 Eylül'de 20'ncisi düzenlenecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel ve fotoğraf yarışmasının hazırlıkları başladı.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya başvuruların temmuz itibarıyla başlayacağını belirtti.

Yarışmalara her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde çok değerli yönetmenlerin onlarca eserle katıldığını anlatan Köse, "Bu yıl da katılımın çok olmasını bekliyoruz. Bu alanda uzman, çok değerli jüri üyelerimiz ile bize gelen eserler çok büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Yarışmalarımızı 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla yapıyoruz. Bundaki amacımız özelde Safranbolu, genelde Türkiye'de bulunan kültürel değerlerin geleceğe miras olarak taşınması." ifadesini kullandı.

Köse, ilçede 20 yıldır yapılan yarışmalar sayesinde ülke için çok değerli bir arşiv oluştuğuna dikkati çekerek, "Özellikle bu yıl yarışmalara rekor katılım bekliyoruz. Yarışmaya katılmak isteyenler resmi internet sitemizi takip edebilirler. Buradan gerekli duyuruları yapacağız. Her festivalde olduğu gibi bu festivalde de hem ilçemiz hem de ülkemiz kültürel değer açısından büyük kazanımlar elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildiKalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye başarı belgesi (2)Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye başarı belgesi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

En Çok Okunan Haberler

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.