20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması'na doğru

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular temmuz ayında başlayacak.

Bu yıl "Safran" yan temasıyla 25-28 Eylül'de 20'ncisi düzenlenecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel ve fotoğraf yarışmasının hazırlıkları başladı.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya başvuruların temmuz itibarıyla başlayacağını belirtti.

Yarışmalara her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde çok değerli yönetmenlerin onlarca eserle katıldığını anlatan Köse, "Bu yıl da katılımın çok olmasını bekliyoruz. Bu alanda uzman, çok değerli jüri üyelerimiz ile bize gelen eserler çok büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Yarışmalarımızı 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla yapıyoruz. Bundaki amacımız özelde Safranbolu, genelde Türkiye'de bulunan kültürel değerlerin geleceğe miras olarak taşınması." ifadesini kullandı.