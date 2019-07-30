İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesince "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganı altında düzenlenen "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin resmi açılışı bir dizi etkinlikle gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'daki açılışa konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültür ve sanatın hayatın değerli damarlarından biri olduğunu söyledi.

- "Kültürle, sanatla, sevgi, saygı ve barış içerisinde bir toplum istiyoruz"

İmamoğlu, sanatın aynı zamanda barış ve huzuru yanında getirdiğinin altını çizerek, "Barıştan uzak olan sanattan uzak, sanattan uzak olan barışdan da uzak oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz kültürle, sanatla, sevgi, saygı ve barış içerisinde bir toplum istiyoruz." dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de daha önceki festivallerde farklı ülkelerden katılan kültür ve sanat elçilerine İstanbul'u gezdirdiklerini, bu elçilerin de daha sonra kendi ülkelerinde Türk kültürünü anlattıklarını ifade etti.