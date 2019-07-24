"20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 20 ülkeden 64, Anadolu'dan ise 85 el sanatları zanaatkarının katıldığı "Uluslararası Atölye Bayramı Geleneksel El Sanatları Sergisi" açıldı.

Kültürpark Kurşunluhan'da gerçekleştirilen sergide aynı zamanda "Doğanın Yüzleri Atölyesi" bünyesinde hazırlanan cam ve ahşap eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Hasan Akgün, el sanatlarının kültürlerin geleceğe taşınması konusunda büyük önem teşkil ettiğini anlattı.

Akgün, dünya kültür ve sanat hayatına festivallerin büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dostluğun, kardeşliğin, sevginin, samimiyetin kucaklaştığı bu festivalde sizlerle birlikte 10 gün boyunca birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurt dışından gelen dostlarımızın güzel günler geçirmesini diliyorum. Birbirimizin kültür ve sanat hayatlarından bir şeyler öğreneceğimiz kesin. Burada geçmişimizi ortaya koyan el sanatları atölyesinde günlerce binlerce insan sizlerle birlikte olacak. Geçmişimi bu atölyede çok daha rahat görüyorum. Emeği geçen bütün katılımcı dostlarımıza, yöneticilerimize, belediye meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."