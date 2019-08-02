20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 8. gün

"HASAN AKGÜN TÜRK-ALMAN DOSTLUĞU İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTI"

Rehberg yaptığı konuşmada, "Sevgili dostlar, şu an burada bulunmamın sebebi sevgili Dr. Hasan Akgün'e bir onur işareti olarak ve size misafir olarak gelmem. Hasan Akgün, başkanlığı döneminde Türk-Alman dostluğuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve Schalke 04 takımı, dünyanın 4. Büyük takımı, Schalke 04 yönetim kurulu, son genel kurulunda sayın Dr. Hasan Akgün'e onur madalyasını vermek üzere karar verdi. Aslında bu rozeti kendisine Schalke'de verecektik ama seçim döneminde çok yoğun bir dönem geçirdi ve bugün yönetim kurulu adına bu onursal rozeti kendisine takdim ediyorum. Aynı zamanda başarılı bir seçim dönemi atlattığı ve tekrar başkan seçildiği için kendisini kutluyorum." dedi ve Akgün'e 10 numaralı Schalke 04 forması hediye etti.

"BUNUN TEMELİNDE YATAN MESELE DÜNYA İLE İLİŞKİMİZİ ZENGİNLEŞTİRMİŞ OLMAMIZDIR"

Akgün ise Rehberg ve futbol takımının yönetim kuruluna teşekkür ederek, “Schalke 04, 115 yıllık büyük bir camia. Muhteşem bir spor kulübü. Her sene birkaç maçını izliyoruz. Türkiye'den, daha doğrusu dünyadan sadece ben ve rahmetli Özhan Canaydın'ı üye yapmışlardı. Bize de 25. Yıl rozetini taktılar. Onur rozetini taktılar. Ayrıca ömür boyu onur konuğu ilan etmişler. Schalke 04 yönetimine ve sayın başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun temelinde yatan mesele kardeş şehir ilişkilerinin kültürel, sanatsal ve sportif alanda devam ettirilmesidir. Dünya çapında bir kültür ve sanat festivalinde sahip olmamız, dünya ile ilişkimizi zenginleştirmiş olmamız ve esasında Avrupa'dan kopmamış olmamızdır. Esas sebebi odur. Yoksa Avrupalılar bunları öyle kolay vermezler" dedi.