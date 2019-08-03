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20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 9. gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

20.

Nermin GEYİK-Robert Sina BADENDİECK-Alper ÇAY/İSTANBUL (DHA)- 20. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 9. günü dans gösterileri, basın başarı ve onur ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun da sahneye çıktığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  1. Uluslararasi Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 9. Gününde Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da yapılan dans gösterisiyle ve ödül töreniyle devam etti. Yerel modern halk dansı toplulukları, yaptıkları dans gösterilerinden sonra, konuk ülkeler sahneye çıktı. Sahneye çıkan her ülke için kısa tanıtım videolarının izlendiği törende misafir katılımcılar geleneksel kıyafetleriyle dans gösterisi yaptı.

BASIN BAŞARI VE BASIN ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Festivalde, Basın Başarı ve Basın Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. Basın Başarı ödülü Deniz Zeyrek'e, Basın Onur Ödülü Oktay Ekşi'ye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından Musa Eroğlu sahneye çıktı. Belediye Başkanı Akgün, konser arasında sahneye gelerek Musa Eroğlu'na çiçek ve hediye takdim etti. Akgün, "Ağacın iyisi özünden, yiğidin iyisi sözünden bellidir der Karacaoğlan. Bir Karacaoğlan sevdalısı, biz de onun sevdalısıyız." dedi.

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