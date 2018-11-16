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20. Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Festivalin "Onur Ödülleri" Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Itır Esen ile Macit Koper'e verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Eskişehir Uluslararası Film Festivali" başladı.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen festivalin açılışına, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer ilgililer ile pek çok sinema oyuncusu katıldı.

Sponsorlara plaket verilmesinin ardından festivalin "Onur Ödülleri", Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Itır Esen ile Macit Koper'e takdim edildi.

"Sinema Emek Ödülleri" yönetmen Yılmaz Atadeniz, görüntü yönetmeni Çetin Tunca ile makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu Suzan Kardeş'e, "Sinema Kültürüne Katkı Ödülü" 1997 yılında yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu tarafından kurulan Türker İnanoğlu Vakfına (TÜRVAK), "Yılın Performansı Ödülleri", "Sibel" filmindeki başarılı rolüyle oyuncu Damla Sönmez'e ve "Güvercin" filmindeki başarılı rolüyle oyuncu Kemal Burak Alper'e verildi.

Yönetmenliğini Marios Piperides'in yaptığı oyuncular Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou, Özgür Karadeniz'in rol aldığı "Hendrix'i Kaçırmak" adlı filmim gösterimiyle açılan ve 24 Kasım'da sona erecek festivalde, film gösterileri, sinema dersleri, söyleşiler ve sergiler gerçekleştirilecek.

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açılış Anadolu Üniversitesi Eskişehir Uluslararası Eskişehir Film Festivali

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