Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon'da düzenlenen "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı.
Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılış töreni, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda yapıldı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kurt, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da Devlet Tiyatrosunun 30 yıldır çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Kentte organize edilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin de 20 yıldır gelişerek ve büyüyerek devam ettiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:
"Bir festival ya da oyun tek başına olmaz, başarılmaz. Festivalimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere Valiliğimize, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Hem sezon içinde hem de festivalde bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Kurt, bu sene 20'nci yıla özel bir program hazırladıklarını anlatarak, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok başarılı tiyatroları bu festivalde buluşturacağız. Tabii içinde Türk tiyatromuz da var. Zengin bir festival programı oldu. Ümit ediyorum gelecekte de büyüyerek bu festival sonsuza kadar devam eder." dedi.
Genç de festivalin Trabzon'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Trabzon tarihi şehirdir, bir kültür, sanat şehridir. Medeniyet sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Karahasan da festivalin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Hiç kuşku yok ki şehrimize hizmet veren Devlet Tiyatromuzun misyonuyla, sanatı tiyatronun ruhuyla taçlandırdığımız, nezaket, hoşgörü, tevazu ve samimiyetle gönülden gönüle dokunacak bir festival bizleri bekliyor. Bugün burada yakacağımız ateşle tüm dünyanın barışa aydınlanmasını, bugün buradaki duruşumuzun tüm insanlığa kardeşlik yeleği giydirmesini diliyorum."
Konuşmaların ardından, sağanak altında halk oyunları gösterisi sunuldu.
Festivale katılanlar yağışa rağmen alandan TDT binası önüne kadar yürüdü. Burada katılımcılar, ellerindeki balonları gökyüzüne uçurdu.
Açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, konuk tiyatro grupları ve vatandaşlar da katıldı.
- 8 ülkeden tiyatro toplulukları misafir edilecek
Festivalde, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere 8 ülkeden tiyatro toplulukları misafir edilecek.
Festivalin ilk oyunu, Trabzon Devlet Tiyatrosunun saat 19.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunacağı "Korkut Ata" olacak.
- Festival programı
Festival kapsamında, Ukrayna'dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu "Bir Boksörün Kalbi", Romanya'dan Tony Bulandra Tiyatrosu "6. Koğuş", İspanya'dan Yllana Tiyatrosu "Şefler", Hırvatistan'dan Lea Sekulic Tiyatrosu "Pentimento"yu sahneleyecek.
Ayrıca Gürcistan'dan Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu "Ev Sahibi ve Misafir", Rusya'dan A.A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu "Genç Werther'in Acıları", Yunanistan'dan Art Vouveau Tiyatrosu "Koltuk Değnekleri", Fransa'dan Fools & Feathers Tiyatrosu "Sıradışı Zamanlar"ı sahneye taşıyacak.
Ankara Devlet Tiyatrosu da festivale "Kontrbas" ve "Eyvah Nadir" adlı oyunlarla katılacak.
Festivalde, geleneksel el sanatlarından gölge oyunu Karagöz'e, yazarlık ve hikaye anlatımından karikatüre kadar, çocuklar ve gençler için çeşitli atölyeler oluşturulacak.
Ayrıca festivale onur konuğu olarak katılacak sanatçı Olcay Kavuzlu, etkinlik kapsamında söyleşi gerçekleştirecek.
Festival, 16 Mayıs'ta sona erecek.
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