"20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

"Bir festival ya da oyun tek başına olmaz, başarılmaz. Festivalimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere Valiliğimize, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Hem sezon içinde hem de festivalde bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kentte organize edilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin de 20 yıldır gelişerek ve büyüyerek devam ettiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

Kurt, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da Devlet Tiyatrosunun 30 yıldır çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kurt, bu sene 20'nci yıla özel bir program hazırladıklarını anlatarak, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok başarılı tiyatroları bu festivalde buluşturacağız. Tabii içinde Türk tiyatromuz da var. Zengin bir festival programı oldu. Ümit ediyorum gelecekte de büyüyerek bu festival sonsuza kadar devam eder." dedi.

Genç de festivalin Trabzon'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Trabzon tarihi şehirdir, bir kültür, sanat şehridir. Medeniyet sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karahasan da festivalin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hiç kuşku yok ki şehrimize hizmet veren Devlet Tiyatromuzun misyonuyla, sanatı tiyatronun ruhuyla taçlandırdığımız, nezaket, hoşgörü, tevazu ve samimiyetle gönülden gönüle dokunacak bir festival bizleri bekliyor. Bugün burada yakacağımız ateşle tüm dünyanın barışa aydınlanmasını, bugün buradaki duruşumuzun tüm insanlığa kardeşlik yeleği giydirmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından, sağanak altında halk oyunları gösterisi sunuldu.