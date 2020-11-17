20 yaş altı için yeni koronavirüs düzenlemesi! 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkabilecek?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablolarındaki artış sonrası Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.

20 YAŞ ALTI İÇİN YENİ KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Toplantı sonrasında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı için uygulanacak koronavirüs düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında, "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." ifadelerini kullandı.

10.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKABİLİYORLARDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan corona virüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 – 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyordu.



