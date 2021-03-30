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  4. 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

30.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında kademeli normalleşme sürecine geçişte bazı değişiklikler yapıldı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte düşük ve orta risk grubunda bulunan illerimizde 20 yaş altındaki gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde de 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma süresi arttırıldı. Peki 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

Koronavirüs ile mücadele için uygulanan kısıtlama kuralları kapsamında 29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları bazı illerde esnetilirken bazı illerde ise kısıtlamalar artmaya başladı. Kademeli normalleşme ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe ve esnetmeye gidildi.

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

29 Mart sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, düşük ve orta risk kategorisindeki illerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma saatlerinde ise esnemeler yapıldı. Buna göre; yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki 20 yaş altı gençler 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Aynı risk grubunda yaşayan 65 yaş üstü bireyler ise 10.00 - 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı, 1 Mart tarihinde yayınlanan koronavirüs risk haritasına göre düşük ( mavi ) ve orta ( sarı ) riskli kategoride bulunan illerde tamamen kaldırıldı.

Yüksek ( turuncu ) ve çok yüksek ( kırmızı ) riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişikliklere göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin gün içerisinde sokağa çıkabilme süreleri 4 saate çıkarıldı.

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

YÜKSEK RİSKLİ

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

ORTA RİSKLİ

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

DÜŞÜK RİSKLİ

Şırnak

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sokağa çıkma yasağı Koronavirüs risk haritası

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