20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte hafta sonu için 20 yaş altına sokağa çıkma saatleri...

Koronavirüs ile mücadele için uygulanan kısıtlama kuralları kapsamında 29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları bazı illerde esnetilirken bazı illerde ise kısıtlamalar artmaya başladı. Kademeli normalleşme ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe ve esnetmeye gidildi.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

29 Mart sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, düşük ve orta risk kategorisindeki illerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma saatlerinde ise esnemeler yapıldı. Buna göre; yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki 20 yaş altı gençler 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Aynı risk grubunda yaşayan 65 yaş üstü bireyler ise 10.00 - 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı, 1 Mart tarihinde yayınlanan koronavirüs risk haritasına göre düşük ( mavi ) ve orta ( sarı ) riskli kategoride bulunan illerde tamamen kaldırıldı.