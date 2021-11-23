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20 yaş diş çekimi nasıl olur, sonrasında nelere dikkat etmeli?

23.11.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çene kemiği içerisine gömülü durumda bulunan 20 yaş dişlerinin, genel olarak üzeri diş eti ya da kemikle kaplıdır. Bu tür durumlarda enfeksiyon oluşumu gözlenebilir. Yüzde şişme ve çene açmada güçlüğe neden olan enfeksiyonlar, dişin çevresindeki kemiği eriterek iltihabı dokular oluşmasına sebep olabilir. Azı dişlerine de baskı uygulaması durumunda ön dişlerde çarpışıklık, diş kaybı ya da çürümelere yol açabilir. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Diş Hekimi Burcu Cebeci Yıldızhan anlattı.

20 yaş diş çekimi nasıl olur, sonrasında nelere dikkat etmeli?

20 yaş diş çekimleri standart çekim protokolleri ile gerçekleştirilebildiği gibi cerrahi çekimler de olabilir. Panoramik röntgen ve tomografiler ile dişin konumu görülür ve çekim şekli buna göre planlanır. Genellikle lokal anestezi altında ağrı ve acı hissetmeden gerçekleştirilen bir işlemdir.

20 yaş diş çekimi sonrası hastaların uymalarını beklenen bazı tavsiyeler vardır:

20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ SONRASI İÇİN TAVSİYELER

• Diş çekiminin yapıldığı alandaki kanamanın durması için yerleştirilen tampon ortalama olarak 30 dakika sıkıca ısırılmalıdır.
• Operasyonu yapan hekim buz kullanımını önerdiyse aksatmadan çekim alanına uygulanmalıdır. Buz uygulamasını 5 dakikalık periyotlarla koyup çekerek gün boyu devam ettirmelidir. Aralıksız bir şekilde çekim alanına buz uygulanması yarardan çok zarar verebilir ve buz yanıklarına sebep olabilir.
• Çekim yapılan alan temiz tutulmalıdır.
• İşlemden sonra 1 gün boyunca çok sıcak veya soğuk besinler, içecekler, alkol ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Yaralı alan 24 saat kullanılmamalıdır.
• Diş çekim operasyonundan sonra uyuşukluk geçene kadar hiçbir şey yenmemelidir.
• Diş çekimi sonrası 2-3 gün sigara içilmemelidir.
• Sadece operasyonu yapan hekimin önereceği ilaçlar gerek duyulması halinde kullanılabilir.

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