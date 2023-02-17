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20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşındaki kadın gençlik sırrını paylaştı! "Soğuk suyla..."

17.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın daha genç gözüken gergin bir cilde sahip olmak istiyor. Yaşıtlarına göre çok daha genç görünen kadınların bakım sırları merak ediliyor. Özellikle Japonların bakım teknikleri tüm dünya tarafından uygulanıyor. 72 yaşındaki bir kadın TikTok üzerinden genç görünmesini sağlayan cilt bakım sırlarını paylaştı.

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşındaki kadın gençlik sırrını paylaştı! "Soğuk suyla..."

Kadınların bakım teknikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Asyalı kadınların bakım teknikleri tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Asyalı kadınlar yaşlarından çok daha genç görünmelerini sağlayan ufak bakım tüyolarıyla güzelliklerine güzellik katıyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir doktor 72 yaşındaki annesinin yaşlılık karşıtı bakım sırlarını açıkladı.

HER SABAH VE AKŞAM UYGULADIĞI RUTİNİ VAR

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Dr. Mamina genç görünen annesi için "Japon annemin TikTok'ta mini bir hayran kulübü olduğuna göre, şimdi onun günlük cilt bakımı rejimi hakkında konuşalım" dedi. Dr. Mamima'nın annesi Michiko, genç görünümünü korumak için her gün uyguladığı bir sabah ve akşam rutini olduğunu açıkladı.

GÜN İÇERİSİNDE SOĞUK VE SICAK UYGULAMALAR YAPIYOR

Michiko şöyle açıkladı: "Sabahları cildimi soğuk suyla yıkanırım." Michiko gün boyunca cildinde büyük bir buz silindiri aleti kullanarak yüzüne soğuk sıcaklık uygulamalarına devam ediyor.

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Cildini buz ve soğuk suyla tedavi etmenin yanı sıra, Michiko'nun sabah ve akşam kullandığı bir dizi favori ürünü de var. Michiko antioksidan serum, kök hücre göz kremi kullanıyor.

GÜNEŞ KREMSİZ DIŞARI ÇIKMIYOR

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Michiko ayrıca cildini genç tuttuğu için güneş kremini rutininden eksik etmiyor. Çoğu gün SPF'si 30 olan güneş kremi kullanıyor ve güneşte olacağı zaman bunu SPF'yi 50'ye çıkarıyor.

YÜZ YAĞIYLA CİLDİNE MASAJ YAPIYOR

Sadece bu değil, Michiko da cildinde bir buz silindiri kullanıyor. Dr. Mamima şunları ekledi: "Kapılmış görünümünü korumak için gün boyunca bu buz silindirini kullanıyor." Ayrıca retinol aşılanmış bir ürün uyguluyor ve kuşburnu yüz yağıyla cilde "masaj" yapıyor.

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Video, hızla 35 bin beğeni, 190 yorum ve 1.818 paylaşım alarak birçok kişiyi açıkça etkiledi. TikTok kullanıcıları, Michiko'nun görünümü karşısında şaşkına döndü ve yaşına inanamadı.

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