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20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Fahrettin Koca duyurdu! İşte 20 yaş üstü aşılama tarihi...

13.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşı uygulaması, belirlenmiş olan takvime göre son hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir gelişmeyi duyurdu. Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları ve yaşlar vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte 20 yaş üstü aşılama tarihi...

20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Fahrettin Koca duyurdu! İşte 20 yaş üstü aşılama tarihi...

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi sürerken, aşı uygulaması belirlenen takvime göre son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yaş ve üstünün aşılama tarihi ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları ve yaşlar sorgulanmaya devam ediyor. Peki 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK? İŞTE 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA TARİHİ...

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci tüm hızıyla sürüyor. Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanmış olan kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanl vatandaşlar ile taksi ve dolmuş esnafı randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabilmekteler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesinde basın mensuplarına merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Koca, Pazartesi günü 4,2 milyon doz daha Biontech aşısının geleceğini belirtti ve 5'er 5'er indirdikleri aşılama yaşını da yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını ifade etti. Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hocanın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" şeklinde konuştu.

20 yaş ve üzerinde bulunan vatandaşların da ay sonu aşılanmaya başlanması bekleniyor. Eylül ayı sonuna kadar bu yaş aralığının aşılanması planlanıyor.


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