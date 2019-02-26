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20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de 18 yaşında yakalandığı hastalık sonrasında iki ameliyat geçiren ve hayatını kaybeden bir çocuk annesi Şerife Farsak’ın, ilk ameliyatının ardından çektiği video izleyenleri duygulandırdı.Develi ilçesinde yaşayan ve Rasim Farsak ile evliliğinden Gönül isminde 1 yaşında kızı bulunan Şerife Farsak’ın grip olduğu zannedildi ancak nöroloji doktorları tarafından yapılan muayenesinde 18 yaşında iken beyninde kitle tespit edildi.

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı

Kayseri’de 18 yaşında yakalandığı hastalık sonrasında iki ameliyat geçiren ve hayatını kaybeden bir çocuk annesi Şerife Farsak’ın, ilk ameliyatının ardından çektiği video izleyenleri duygulandırdı.
Develi ilçesinde yaşayan ve Rasim Farsak ile evliliğinden Gönül isminde 1 yaşında kızı bulunan Şerife Farsak’ın grip olduğu zannedildi ancak nöroloji doktorları tarafından yapılan muayenesinde 18 yaşında iken beyninde kitle tespit edildi. Acilen ameliyata alınan Şerife Farsak, ilk girdiği ameliyat sonrasında bir video çekti. Şerife Farsak’ın yaşadıklarını anlattığı video Ocak 2019’da geçirdiği ikinci ameliyat sonrasında evinde fenalaşması ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrasında ortaya çıktı.
Rasim Farsak tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Şerife Farsak yaşadıklarını gözyaşları içinde şu şekilde anlattı:
"Benim adım Şerife. 19 yaşındayım şu anda ama hastalandığımda 18 yaşındaydım. Ben de savaşçıyım. 19 yaşıma bile onkoloji koridorlarında girdim. Bir de anneyim çocuğum da var. Kızım Gönül. Henüz kırkı bile çıkmamıştı kafama bir ağrı saplandığında. Griptim. Gribim diye önemsemedim. Doktor gripsin dedi. Ağrı kesiciler verdi gönderdi. Bir hafta yattım geçmedi. Artık dayanamıyordum, kafam yerinden çıkacak gibi ağrıyordu. Gözüme vuruyordu. Bir doktor tanıdığım kafamdaki ağrıdan dolayı Nörolojiye gitmem gerektiğini söyledi. Tamam dedim çünkü gripten çıkmıştı bu ağrı sürekli kusuyordum, yemek yiyemiyordum. Artık dengem kaybolmaya başlamıştı. O kadar zor ki anlatırken şurama düğümleniyor bir şey. Tekrar tekrar yaşıyorum sanki. Doktora gittim tomografi çekti ve ‘yanında ailen var mı?’ diye sordu. 18 yaşında olduğumu söyledim. Bana da söyleyebilirsiniz dedim. ‘Hayır söylemelik bir şey değil ailen varsa çağır. Durum çok acil’ dedi. Babamı çağırdım. Babamın suratı bir anda düştü. Geldi elimi tuttu ve girdik. Doktor dedi ki ‘Kızınızın beyninde kitle tespit ettik acilen ameliyat olması gerekiyor. Bir dakika, bir saniye bile kızınız için zarar’ dedi. O an gördüm ya babamın halini hayırlısı dedim. Sen şu an kızın için buradasın, ben de kızım için ayakta durmak zorundayım. Koydular beni ambulansa. Hiç demediler ‘kızınla vedalaşır mısın?’ diye. Geri geleceğimi bilmiyorum ki. Hiç sormadılar kızınla ‘vedalaşacak mısın?’ diye."
22 Şubat Cuma günü Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde toprağa verilen Şerife Farsak’ın videosu 36 bin kişi tarafından izlendi. Şerife Farsak’ın eşi Rasim Farsak ise sosyal medya hesabından kaybettiği hayat arkadaşı için "O benim umudumu her şeye rağmen gülüşlerimiz mutluluğumuz, oysaki nasılda sığdırmıştın gülüşüne güneşi" mesajları paylaştı.

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı

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