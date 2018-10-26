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20 yaşındaki adam 100 yaşındaki kadına tecavüz ederken yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da 20 yaşındaki bir erkek, evden gelen sesleri duyan yaşlı bir kadının yakınları tarafından yatağın altında bulundu.

20 yaşındaki adam 100 yaşındaki kadına tecavüz ederken yakalandı!

Hindistan'da bir erkek, 100 yaşındaki kadına tecavüz etti.

20 yaşındaki Argha Biswas, yaşlı kadının yatağının altında saklanırken bulundu.

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Kadının torunu, babaannesinin odasından garip bir ses duyduklarını ve önce pencereden içeri baktıklarını söyledi.

Kadının çığlıkları üzerine hemen çevredekileri yardıma çağırdığını aktaran kız torun, yatağın altına bakınca bir erkeği gördüklerini anlattı.

Batı Bengal'deki Chakulia köyünü ayağa kaldıran olayın ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis şefi Rupesh Kumar, "Evde yalnız uyuyormuş. Kapılar kilitli değilmiş, köy kültüründe kapılar kilitlenmiyor" dedi.

Hindistan, dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerden biri. Son aylarda birçok toplu tecavüz olayı dünyada haber oldu

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Hindistan India tecavüz 20 yaşındaki sapık 100 yaşındaki adam

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