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  4. 20 yaşındaki genç ablasını katletti, polis merkezine gidip itiraf etti! İfadesinde söyledikleri dehşete düşürdü

20 yaşındaki genç ablasını katletti, polis merkezine gidip itiraf etti! İfadesinde söyledikleri dehşete düşürdü

25.01.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran bir cinayet haberi de Diyarbakır’dan geldi. 25 yaşındaki Sultan T., tartıştığı erkek kardeşi 20 yaşındaki M.B.F. tarafından boğularak öldürüldü. Korkunç cinayet sonrası polis merkezine giderek teslim olan ve olayı itiraf eden M.B.F.’nin ifadesi ortaya çıktı. M.B.F.’nin ifadesinde "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.

20 yaşındaki genç ablasını katletti, polis merkezine gidip itiraf etti! İfadesinde söyledikleri dehşete düşürdü

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli M.B.F. (20), bilinmeyen nedenle bekar olan ablası Sultan T. (25) ile tartıştı. Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı. 10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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"ARTIK DAYANAMADIM, ÖLDÜRDÜM"

Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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