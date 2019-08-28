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20 yaşındaki genç, bıçaklı kavgada öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 21:28 | Son Güncelleme

BATMAN'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Yüksekbağ (20), yaşamını yitirdi.

Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Yüksekbağ (20), yaşamını yitirdi.

Kavga, öğle saatlerinde Batman kent merkezinde meydana geldi. Şehirler arası otogarda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Suat Yüksekbağ, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yüksekbağ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yüksekbağ, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yüksekbağ'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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