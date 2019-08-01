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20 yaşındaki genç, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

Samsun’da, 20 yaşındaki bir genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

20 yaşındaki genç, denizde boğuldu

Samsun’da, 20 yaşındaki bir genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Samsun’da son 2 günde 3’ü çocuk 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi dikkati çekti.
Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Albayrak (20), denize girmek için sabah 07.00’de evinden çıktı. Denize gittikten bir süre sonra suya giren Albayrak akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardında sudan çıkarılan genç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak şahıs burada bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son 2 günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Öte yandan Samsun’da son 2 günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Dün Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda 3 kuzen girdikleri derede boğularak hayatını kaybetmişti. Bugün ise denizde boğularak hayatını kaybeden şahısla birlikte Samsun’da son 2 günde yaşları 14 ve 20 arasında değişen 4 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

20 yaşındaki genç, denizde boğuldu

20 yaşındaki genç, denizde boğuldu

20 yaşındaki genç, denizde boğuldu

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