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  4. 20 yaşındaki gencin akılalmaz ölümü! Plajda direğe yaslandı, hayatını kaybetti

20 yaşındaki gencin akılalmaz ölümü! Plajda direğe yaslandı, hayatını kaybetti

13.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen akılalmaz kazada, halk plajına gelen 20 yaşındaki Mustafa Uzun, aydınlatma direğine yaslanınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yazılı açıklama yapıldı.

20 yaşındaki gencin akılalmaz ölümü! Plajda direğe yaslandı, hayatını kaybetti

Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kazada, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'na gelen Mustafa Uzun (20), aydınlatma direğine yaslanınca yere yığıldı.

Uzun'un elektrik akımına kapıldığı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uzun, hayatını kaybetti.

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." (AA)

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Trabzon
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