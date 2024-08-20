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  4. 20 yaşındaki gencin midesinden 50 santimlik saç yumağı çıkarıldı! Doktorlar bile şaşırdı: Meğer 15 yıldır saç yiyormuş

20 yaşındaki gencin midesinden 50 santimlik saç yumağı çıkarıldı! Doktorlar bile şaşırdı: Meğer 15 yıldır saç yiyormuş

20.08.2024 16:29
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Hatay'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki bir gencin midesinden 50 santimlik saç yumağı çıkarıldı. Hastanın 15 yıldır saç yediği belirlendi.

Hatay'da İskenderun ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ö.A.'nın (20) ameliyatla midesinde 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıktı. Ö.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ACİL AMELİYAT KARARI ALINDI

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran Ö.A.'nın ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta için Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyonla Ö.A.’nin midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıkarıldı.

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AMELİYAT 60 DAKİKA SÜRDÜ

Ameliyat sırasında mide gövdesinin ön kısmında yaklaşık 1 santimlik bir yırtık belirlediklerini ifade eden Op. Dr. Süleyman Belli, "Yırtık bölgeden midenin içi muayene edildiğinde, mideyi tamamen dolduran ve onikiparmak bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda bir saç yumağı bulduk. Ekibim ile birlikte, 60 dakika süren ameliyatta bulunduğu yerden saç yumağını başarıyla çıkartarak ameliyatı tamamladık” dedi.

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15 YILDIR SAÇ YİYORMUŞ

Hastanın, yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı bulunan trikofaji hastalığı (Rapunzel sendromu) olduğu belirtildi. Ö.A.'nın tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun hastane ameliyat
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