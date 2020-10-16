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20 yaşındaki gencin otomobilinde öldürülmesi ile ilgili iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

Isparta’da 20 yaşındaki gencin tabanca ile vurulmuş halde otomobilde ölü bulunması ile ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.11 Haziran’da Binbirevler Mahallesi 243.

Isparta’da 20 yaşındaki gencin tabanca ile vurulmuş halde otomobilde ölü bulunması ile ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
11 Haziran’da Binbirevler Mahallesi 243. Cadde üzerindeki 07 TC 150 plakalı otomobil içerisinde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir’in (20) katil zanlısı Mustafa K. (46) hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Tutuklu bulunan Mustafa K., iddianamede yer alan ifadesinde Daşdemir’in kendisinin temizlikçi olarak çalıştığı apartta kiracı olarak kaldığını, şofbeninin arızalanması üzerine 400 TL masraf yaptığını anlattı. Mustafa K. ifadesinde, kendisinden bu parayı isteyen Daşdemir’e “Ben karışmıyorum, ücreti apart sahibinden al” dediğini, bu olayın ardından Daşdemir’in farklı bir yere taşınıp, apartın anahtarını kendisine iade ettiğini söyledi. Mustafa K., cinayetin olduğu gün Hasan Basri Daşdemir ile gece Fatih Mahallesi’nde karşılaştığını ve “Canım sıkılıyor, biraz gezelim mi?” demesi üzerine otomobille Binbirevler Mahallesi 243. Cadde üzerine geldiklerini anlattı.

“Ben kimseye paramı yedirmem, sana da yedirtmem"
Otomobilde otururken Daşdemir’in sevgilisinden ayrıldığını anlattığını, bir süre sonra arka koltuğa geçerek belindeki tabancayı ensesine dayadığını söyleyen zanlı, “Ben kimseye paramı yedirmem, sana da yedirtmem" dediğini kaydetti. “Ne yapıyorsun” diyerek araçtan indiğini belirten Mustafa K., Daşdemir’in “Gel arabaya yoksa vururum" dediğini, tabancayı onun elinden almasıyla silahın ateş aldığını savundu. İddianamede Daşdemir’in ikisi başına ve biri karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybettiği, silahı otomobilin ilerisindeki otların arasına atan zanlının ise olay yerinden ayrıldığı anlatıldı.

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