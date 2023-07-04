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  4. 20 yaşındaki kadın 16. kattan kendini boşluğa bıraktı! Mucize eseri yaralı kurtuldu

20 yaşındaki kadın 16. kattan kendini boşluğa bıraktı! Mucize eseri yaralı kurtuldu

04.07.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde 33 katlı otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıkan 20 yaşındaki A.E. adlı kadın, polislerin ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

20 yaşındaki kadın 16. kattan kendini boşluğa bıraktı! Mucize eseri yaralı kurtuldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir otelin otoparkının çatısında meydana geldi. Kullanıma kapalı olan 33 katlı otelin 16'ncı katındaki teras bölümünde beton korkuluğun üzerine çıkan A.E.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri A.E.'nin bulunduğu 16'ncı kata çıkaren, itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı yerde branda açtı, cadde ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

İntihar girişiminde bulunun A.E., yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplerin, ikna çabalarına karşılık vermeyen A.E., kendisini onlarca metre yükseklikteki otelin otopark çatısından boşluğa bıraktı. Mucize eseri itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen A.E.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.E.'nin tedavisi sürdürülüyor.

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Polis ekipleri, kadının intihar girişimiyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir intihar girişimi

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