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20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'daki Mervenur Polat olayı nedir?

01.03.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'daki Mervenur Polat olayı nedir?

Uzun yıllardır ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile tatlı sert programında yine akıl almaz bir olay işleniyor. Müge Anlı ve ekibi 4 ay önce ortadan kaybolan Mervenur Polat’a ne olduğunu araştırıyor. “20 yaşındaki Mervenur Polat’a ne oldu?” “Müge Anlı’daki Mervenur Polat olayı nedir?” gündüz kuşağını ve Müge Anlı’yı takip eden izleyiciler ekran başında olayın çözülmesini bekliyor. Peki Müge Anlı’daki Mervenur Polat olayı nedir? 20 yaşındaki Mervenur Polat’a ne oldu? İşte bu soruların yanıtı…

19 Ekim 2020 tarihinde evinden çıkan Mervenur Polat’a bu tarihten beri ulaşılamıyor. 4 aydır kayıp olan kardeşini bulmak için Müge Anlı’ya başvuran Mervenur’un ablası, Mervenur’un ortadan kaybolduğunu, kaybolmadan önce ağlayarak kendisini arayıp yardım istediğini söylüyor. Olası bir cinayetten şüphelenen Müge Anlı ve ekibi, 20 yaşındaki Mervenur Polat’a ne oldu sorusuna yanıt bulmak için görgü tanıklarını dinleyip olayı çözmeye çalışıyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip eden seyirciler Müge Anlı’daki Mervenur Polat olayı nedir? Sorusunun cevabını araştırıyor.

MERVENUR'A NE OLDU

20 yaşında olan ve daha önce bir evlilik yapan bir çocuk annesi Mervenur Polat, eşinden boşandıktan sonra ailesi ile birlikte Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşamaya devam ediyordu. Oldukça genç yaşta evlenen Mervenur aynı zamanda lise terkti ve Acil Tıp Teknisyeni olabilmek için bir kursa gidiyor bunun yanında da bir otelde çalışmaya devam ediyordu. 19 Ekim 2020 tarihinde evinden çıkıp en son bir iş hanında birkaç kişi ile görülen Mervenur Polat’ın kaynının ortaya çıkması için görgü tanıkları dinleniyor. Mervenur’un öncelikle tecavüze uğradığı ve daha sonra canice bir cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor. Görgü tanıklarından Halil İbrahim, Mervenur’un sevgilisi olduğu iddia edilen Devrim Berkay’ın evinde Mervenur’un kaybolduğu gece kan gördüğünü söyledi. Bir diğer görgü tanığı Gökhan ise Mervenur’un o gece Devrim tarafından tecavüze uğradığını ve Devrim kendisine de aynısını teklif edince korkup terastan atlayarak oradan kaçtığını iddia etti.

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Müge Anlı

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