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  4. 20 yaşındaki oto hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı

20 yaşındaki oto hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı

09.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Çalıntı kamyonetle trafikte seyrederken polisin ’dur’ ihtarına uymayan hırsızlık zanlısı kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Çalıntı kamyonetle trafikte seyrederken polisin ’dur’ ihtarına uymayan hırsızlık zanlısı kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken bir aracın şüpheliye çarpmasıyla polis ekipleri zanlıyı yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Maltepe ve Kağıthane ilçelerinden belirli marka araçların çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edildi, 25 Ocak Cuma günü 20 yaşındaki Ertuğrul Y.’yi yakalamak için harekete geçildi. E-5 Karayolu üzerinde çalıntı bir kamyonetle seyir halindeyken sürücü Ertuğrul Y.’ye dur ihtarında bulunuldu. Sürücü durmayarak kaçmaya başladı. Daha sonra Ertuğrul Y. çalıntı kamyonetle resmi araçlara çarparak durdu. Sürücü yaya olarak kaçmaya çalışırken başka bir araç sürücüye çarpınca, şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saniye saniye görüntülendi
Öte yandan, hırsızlık olayı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çalıntı aracı park ettiği daha sonra çevredeki park halindeki bir aracı çaldığı tespit edildi.

Suç kaydı kabarık çıktı
Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından Ertuğrul Y.(20) isimli şüphelinin, mala zarar verme, kasten adam yaralama, hırsızlık yağma ve kapkaç gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

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