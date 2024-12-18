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  4. 20 yaşındaki taksici Eren 10 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Ses kayıtları yürekleri dağladı

20 yaşındaki taksici Eren 10 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Ses kayıtları yürekleri dağladı

18.12.2024 16:25
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18.12.2024 16:25
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Konya'da harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan ve trafikte ‘yol verme’ kavgasında bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Eren Peker’in duraktaki arkadaşlarının ses kayıtları ortaya çıktı. Eren'in ölüm haberini alan arkadaşlarının "Kardeş herkes işi bıraksın Eren öldü" demesi yürekleri dağladı.

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, geçen pazar günü taksideyken 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Muzaffer Tekelioğlu (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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"HERKES İŞİ GÜCÜ BIRAKIN, EREN ÖLDÜ"

Durumu öğrenen Eren'in çalıştığı duraktaki mesai arkadaşlarının ses kayıtları ise yürekleri dağladı.

İşte durakta, saldırı sonrası yapılan konuşmalar:

-Eren bıçaklanmış beyler, duyuyor musunuz? Var mı oraya yakın araç.

  • Durumu çok ağırmış.

-Kardeşim ben hemen gidiyorum oraya.

  • Abi yolun kenarında çocuk yatıyormuş.

-Kardeşim durumu ağır, içeriden birini aradım adli vaka bilgi veremeyiz dediler.

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-Kardeş herkes işi bıraksın Eren öldü.

-Arkadaşlar işi gücü bırakın. Eski garaja geçin, bir yere geçin.

-Eren öldü arkadaşlar.

-Ben Adli Tıp'a geçiyorum.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya taksi
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