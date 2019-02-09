20 yaşındaki üniversite öğrencisi muhtar adayı oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Berkhan Aydın, Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Boztepe mahalle muhtar adayı oldu.

Türkiye’nin en genç muhtar adaylarından biri olan Aydın, azalarını da kendi yaş grubundan seçti. Seçim çalışmalarını ‘Geç olmadan, genç olsun’ sloganıyla sürdüren genç muhtar adayı mahalle sakinleri tarafından destekleniyor.

Gençlerin tarihte birçok başarıya imza attığını belirten Berkhan Aydın, “Genç olarak bu yola baş koyduk. Geç olmadan genç olsun sloganıyla bu yola çıktık. Bazıları tepkisi illa ki olacaktır ama akıl yaşta değil baştadır düşüncesiyle geliyoruz. Gençlerin tarihte birçok örneği var. En yakın örneği Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul’u fethetme gibi bir başarı göstermiştir. Büyüklerimizi örnek alarak, vatandaşların da desteğiyle bu yola çıktık” dedi.

KTÜ Grafik Tasarım Bölümü’nde öğrenim gördüğünü vurgulayan Aydın, “Azalarımda 2-3 kişiye genç olarak yer verdim diğerlerini daha tecrübeli ağabeylerimizden seçtik. Onlarda sağ olsun kabul ettiler. En büyük hizmetin Boztepe halkını mutlu etmek olacak. Eğer olurda göreve seçilirsek elimizden gelenin fazlasını yapacağımı düşünüyorum. Bir park projem var vatandaşların orada vakit geçirmelerini sağlayacağım. Ayrıca kadınların bir arada toplanacağı bir ‘Kadınlar Kıraathanesi’ projem var. Göreve gelirsem okulumun bitmesine 2-3 ay kalıyor. Okulu bitirdikten sonra açık öğretimde yerel yönetimler bölümünü okuyarak görevimde daha da ilerlemek istiyorum” şeklinde konuştu.