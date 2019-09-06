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20 yıl hapis cezası bulunan şahsı hasta kılığına giren polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Konya’da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede hasta ve refakatçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oktay A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

20 yıl hapis cezası bulunan şahsı hasta kılığına giren polis yakaladı

Konya’da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede hasta ve refakatçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oktay A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın yakalanmamak için kendi adresinde kalmadığını bir başka adres kullandığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Oktay A.’nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi olmak için geleceği belirlendi. Bunun üzerine hastaneye gelerek hasta ve refakatçi kılığına giren polisler, Oktay A.’yı muayene olmak istediği sırada yakaladı. Gözaltına alınan Oktay A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Oktay A., kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

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