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20 yıl hapis cezası olan firari 3 yıl sonra yakalandı

23.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de çeşitli suçlardan 14 aranma kaydı olan, 20 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Doğuş Ejder Karakaş (22), 3 yılın sonunda sosyal medya hesabı üzerinden izine ulaşan polis tarafından ikamet ettiği evinde kıskıvrak yakalandı.Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Doğuş Ejder Karakaş isimli şahsın 2018 yılından beri firari olarak arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

20 yıl hapis cezası olan firari 3 yıl sonra yakalandı

İzmir’de çeşitli suçlardan 14 aranma kaydı olan, 20 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Doğuş Ejder Karakaş (22), 3 yılın sonunda sosyal medya hesabı üzerinden izine ulaşan polis tarafından ikamet ettiği evinde kıskıvrak yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Doğuş Ejder Karakaş isimli şahsın 2018 yılından beri firari olarak arandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın sistem üzerinde yapılan kontrollerinde, bilişim yoluyla dolandırıcılık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, tehdit hakaret, yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 14 aranma kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şahsın adresleri ve gitmesi muhtemel olan yerler kontrol eden polis, sonuç alamayınca sosyal medya hesaplarına yöneldi. Karakaş’ın sahte isimle açtığı Facebook hesabından 2012 yılında paylaşmış olduğu fotoğraflardan ve fotoğrafları beğenen şahıslar üzerinden gidilerek bu şahıslar ile tek tek görüşen ekipler, şahsın TOKİ Uzundere Mahallesinde ikamet ettiğini belirledi. Doğuş Ejder Karakaş’ın kaçma ihtimaline karşı bina çevresinde gerekli tertibat alındı. Kargo görevlisiymiş gibi kapıya giden polis, kapının açılması ile Karakaş’ı içeride kıskıvrak yakaladı.
GBT sorgusunda İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Adana ve Mersin illerindeki çeşitli mahkemelerden hakkında 14 arama kaydı bulunan, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Karakaş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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